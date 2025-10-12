„Manchmal sind die Dinge gar nicht so wie man sich’s vorgestellt hat – sondern besser.“ Wem das irgendwie bekannt vorkommt. Es ist eine Textzeile der unvergessenen AnnaR. „Ich geh in Flammen auf“ heißt das Lied, mit dem die Rosenstolz-Sängerin einst ziemlich viele Menschen begeisterte. Und wenn es nun – wie am vergangenen Samstagnachmittag geschehen – Sängerinnen und Sänger aus Neuhaus/Rwg in den dreietagigen Marisfelder Kirchenraum schicken, dann ist auch das Publikum aus dem Häuschen.