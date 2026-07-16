Kein Parkplatz frei und eine bis oben hin gefüllte Kirche voller Kirchenbesucher, so wünschte es sich Pfarrerin Denise Müller-Blech an jedem Sonntag. Grund für die überbordende Kirchgemeinde war die in ganz Südthüringen bekannte und beliebte Coburger Künstlerin Bojana Blohmann, die nach ihrem Engagement am Landestheater in Oberfranken geblieben ist und ihre facettenreiche, große und dunkle Stimme zu festlichen Anlässen aufklingen lässt. Dabei begleitet sie als mittlerweile gleichwertiger junger Engel Lilly Taubmann, die nach der Ausbildung in der Berufsfachschule für Musik Oberfranken (Kronach) zur idealen Partnerin im harmonischen Einklang mit Bojana wurde. Beide bilden zusammen ein harmonisches Traumpaar des Gesangs.