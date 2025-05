Keineswegs „Hinterm Mond“, wie es im Konzertmotto hieß, sondern auf der Sonnenseite des Lebens zeigten sich „Stellmäcke und Band“ als Team mit nicht versiegter Liedermacherkraft im „Kleinod“ in Ilmenau zu ihrem Auftritt am Muttertag. Aus aktuellem Anlass lieferte Susanne Würfel vom veranstaltenden Verein „Kultur lebt“ ein besonderes Vorwort. Dieses war nur mittelbar auf die Band und deren Programm gerichtet, aber unmittelbar auf den „Muttertag“, der am Sonntag begangen wurde.