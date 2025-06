Konzert in Ilmenau: Die Prinzen kommen – Karten gibt’s im Vorverkauf

Die Prinzen werden zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober eines ihrer wenigen Konzerte in Ilmenau geben. Aus Anlass des 35. Jahrestags der deutschen Wiedervereinigung sind die Musiker, die mit mehr als sechs Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Bands Deutschlands zählen, im Anschluss an das Bürgerfest zur zentralen Einheitsfeier in Ilmenau ab 20.35 Uhr im Kultur- und Kongresszentrum Festhalle Ilmenau zu erleben. Der Ticketverkauf hat begonnen. Die Karten sind zum Spezialpreis für 35 Euro in der Ilmenau-Information, im Ticket-Shop Thüringen und bei Eventim erhältlich, informiert die Stadtverwaltung Ilmenau.