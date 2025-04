Wer zum Frühlingssingen nach Heldburg kommt, muss hart im Nehmen sein. Eine Garantie, dass er noch vor Mitternacht nach Hause kommt, wird ihm niemand geben können. Reichlich viereinhalb Stunden gab es auch in der 30. Auflage dieses traditionellen Konzertes Chormusik vom Feinsten. Unterschiedlich in der Klangfarbe, bedingt durch den Auftritt von reinen Männerchören, Frauen- und gemischten Chören bis zum musikalischen Nachwuchs, einte eines alle Sängerinnen und Sänger – die Freude an der Musik. Die auch von den zahlreichen Besuchern geteilt wurde. Wenn gegen Mitternacht noch lautstarke Zugabe-Rufe ertönen, ist das wohl der beste Beweis, dass es niemandem zu viel geworden ist.