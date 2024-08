Sonntagnachmittag in der Gräfenrodaer Laurentiuskirche machte sich die junge Organistin Ann-Helena Schlüter recht unaufgeregt für ihr Konzert auf der historischen Weise-Orgel bereit. Weltweit ist sie als Pianistin und Organistin, die in Australien, USA, Österreich, in der Schweiz und natürlich in Deutschland Musik studierte und promovierte, unterwegs und spielt in Kathedralen und großen Musiksälen ihre hochkarätigen Konzerte.