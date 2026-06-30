Sommer in Heinrichs: Es ist Freitagabend, im beschatteten Innenhof der Alten Post musiziert das Ebert-Trio. Schon eine Stunde zuvor ist der Hof gut besucht. Man plaudert, tauscht sich aus, kennt und begrüßt sich. Im Rahmen des Heinrichser Hofsommers hatte die Stiftung Südthüringisches Kammerorchester zu Salon- und Tanzmusik der 20er- und 30er-Jahre gebeten, ergänzt durch Songs von Joe Cocker und Hits von Udo Jürgens.