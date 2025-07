Vor mehr als 30 Jahren wurde Oasis mit dem Album "Definitely Maybe" bekannt. Spätestens die zweite Platte "(What's The Story) Morning Glory?" von 1995 mit Hits wie "Wonderwall" machte sie weltberühmt. Nach einem langen Streit der Brüder Liam und Noel zerbrach die Band. Im August 2024 kündigten sie dann das Comeback an: "Das große Warten hat ein Ende", teilten die Brüder mit.