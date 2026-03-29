Eigentlich war es im brandenburgischen Bad Belzig genau so wie Wochen zurvor in Meiningen und Sonneberg: Mit Deutschlandfahnen und Heino-Rufen wird der 87 Jahre alte Schlager- und Volksmusikstar von seinen Fans bejubelt. Bei seinem Auftritt in dem kleinen Kurort südlich von Berlin geht es am Samstagabend zwar auch um den blauen Enzian und Rosamunde, wie seine Titel heißen – aber vor allem geht es um einen Fall vor Ort in Brandenburg, der polarisiert.