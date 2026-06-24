Die im Januar 2026 neugegründete Chorgemeinschaft „Sängerkranz“, bestehend aus den beiden Männerchören von Bad Liebenstein und Barchfeld-Immelborn, hatte am Samstag, 20. Juni, unter der musikalischen Leitung von Johannes Pohl zu ihrem zweiten Jahreskonzert eingeladen. Mit dem Konzert boten die Sänger ihren Zuhörern „ein beeindruckendes musikalisches Erlebnis, das noch lange nachklingen wird“, resümiert Volker Henning vom Sängerkranz.