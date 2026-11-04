Als außerordentlich beliebten Wiederkehrer kündigte Jutta Baumert, Vorstandsmitglied des Kulturvereins Bad Salzungen, den sympathischen und exzellenten Ilmenauer Musiker Andi Geyer an. Und das war nicht zu viel versprochen. Im ausverkauften Kulturkeller des Haunschen Hofes brillierte Andi Geyer gemeinsam mit seinen Bandkollegen und servierte ein handgemachtes Konzert, das ursprünglicher und originaler nicht sein konnte.