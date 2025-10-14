Die Wuppertaler Kurrende gilt als einer der renommiertesten Knabenchöre in Deutschland. Mit bis zu 60 Auftritten in der ganzen Bundesrepublik und im Ausland gehört der vielfach ausgezeichnete Chor zu den aktivesten seiner Art, gastiert weltweit in bedeutenden Kirchen und Konzertsälen und arbeitet mit anderen renommierten Künstlern und Ensembles zusammen. 1924 gegründet, umfasst er heute rund 140 Mitglieder, die auf dem eigenen Campus umfassend musikalisch ausgebildet werden. Alljährlich steht im Herbst eine Konzerttournee an. Den Auftakt dazu machte jetzt an Konzert in der Arnstädter Bachkirche.