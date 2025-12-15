Kinder prominenter Eltern haben es nicht immer leicht, erst recht nicht, wenn sie beruflich in deren Fußstapfen treten. Doch Marc Marshall hat längst bewiesen, dass er mehr ist als nur der Sohn von Tony. Als ausgebildeter Jazz- und Klassik-Sänger, als Teil des Duos „Marshall & Alexander“, als Solist und als TV-Moderator hat sich der Bariton einen eigenen Namen gemacht. Sein Weihnachtskonzert jetzt im Arnstädter Theater hätte nicht weiter entfernt von den Stimmungshits sein können, für die sein Vater berühmt wurde.