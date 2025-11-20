Zu einem außerordentlichen Rathauskonzert hatte die Stadt Sonneberg am Sonntagabend geladen. Der Erste Bürgermeister Heiko Vogt konnte sich in seiner Begrüßung mit den musikalischen Gästen über den regen Besuch der Veranstaltung freuen. Dabei konnte das Sonneberger Publikum an einer Weltpremiere teilhaben: Der Pianist Pierluigi Camicia aus Bari und das Ensemble, ein Quintett der Kammerphilharmonie aus Kattowitz, werden zum ersten Mal zusammen musizieren.