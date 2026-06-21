Ausverkauftes Haus hieß es am Samstagabend beim Heino-Konzert im Vachwerk. Die Konzertgäste kamen gut gelaunt und voller Vorfreude in den Vachaer Partytempel und wurden keineswegs enttäuscht. Heino elektrisierte und faszinierte seine treue Fangemeinde aller Altersgruppen mit den großen bekannten Hits, manch toller Hymne, Ausflügen zu anderen Künstlern und Genres sowie zahlreichen musikalischen Höhepunkten. Kurz gesagt: Auch mit vertrauten Volksliedern kann man eine Halle rocken, wenn man es drauf hat. Und das ist bei Heino kein Problem.