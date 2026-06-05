Es sind Momente wie diese, in denen Musik zu purem Glück wird: Am vergangenen Samstag erlebte die Musikschule Sonneberg einen Tag voller musikalischer Höhepunkte, der allen Beteiligten noch lange Gänsehaut bescheren wird. Dabei stand diese musikalische Reise unter einem ganz besonderen Stern: Es war nicht nur ein Konzert, sondern eine emotionale „Dankefahrt“ für die gesamte Musikschulfamilie. Schülerinnen, Schüler sowie die treuen Mitglieder des Fördervereins, die das ganze Jahr über unermüdlich im Hintergrund wirken, sollten für ihr Engagement belohnt und das Gemeinschaftsgefühl tief verankert werden.