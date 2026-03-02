Einmal von dem verträumten „Opas Garten“ in Plauen hinauf ins Weltall zur entrückten „Sternstunde“ und dann wieder retour zum urban-pulsierenden „Plagwitz“ in Leipzig flogen am Samstagabend die erwartungsvollen Zuhörer im ausverkauften Gewölbekeller des Bad Salzunger Kulturvereins mit den bravourösen Klanggeschichten und kraftvollen Soundfantasien des Duos Stiehler/Lucaciu. Die beiden in Leipzig lebenden Musiker sorgten mit ihrer einmaligen Fusion aus Klassik, Jazz und Pop mit Saxofon und Piano für viele großartige Momente zum entrückten Schwelgen mit geschlossenen Augen in beseelten Melodien ebenso wie zum explosiven Durchdrehen auf den Sitzen zum energiegeladenen Beat.