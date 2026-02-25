Gänsehautmomente – das trifft es, was Daniel Ebert nach seinem Besuch des Konzertes „Da Capo Udo Jürgens“ im Oktober 2024 im CCS mitgenommen hatte. Das hallt nach. Genauso wie das Erlebnis in Eberts Fernsehzimmer, in dem vor einiger Zeit Vinzenz Heinze, den Musiker aus Erfurt, zu Gast war. Da gab es nicht nur Plaudereien, sondern auch Musik live und in Farbe. Unter anderem auch „Circle of Life“ aus dem Musical „König der Löwen“. Da zu dieser Veranstaltung auch Michael Jeske, der Schauspieler aus dem Meininger Staatstheater, im Publikum saß, brachten er und Vinzenz Heinze spontan eine Session auf die Bühne, die es in sich hatte. „Da war so viel Spaß, so viel Freude am gemeinsamen Singen – einfach herrlich“ erinnert sich Daniel Ebert.