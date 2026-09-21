Die Rock-Coverband „Invisible Touch“ gastierte erneut im Erlebnisbergwerk Merkers und bot der treuen Fangemeinde wieder ein unvergessliches musikalisches Erlebnis. Es war ein Augen- und vor allem ein Ohrenschmaus. Reihenweise wurden dabei die Hits von Genessis, Phil Collins oder Peter Gabriel zelebriert, wovon das Publikum im 500 Meter tief gelegenen Konzertsaal begeistert war. Wie schon vor zwei Jahren hieß es diesmal an gleicher Stelle Doppelkonzert – und beide Male war wieder „Full House“ angesagt. Annähernd 2700 Konzertbesucher machten sich insgesamt auf, um „Invisible Touch“ nochmals zu erleben und wertschätzten einmal mehr die attraktive Location, in der es bald leider keine Konzerte mehr geben soll.