Volldampf für die Musik hieß es am Samstag und Sonntag: An beiden Abenden gastierte die Meininger Hofkapelle des Staatstheaters in den Werkhallen der DB Fahrzeuginstandhaltung – dem Dampflokwerk. Den musikalischen Auftakt hatte Generalmusikdirektor Killian Farrell rasant gestaltet: Short ride in a fast maschine. Kurze Fahrt in einer schnellen Maschine, lautet die Komposition des Amerikaners John Adams übersetzt, die Dirigent Farrell für das Konzert ausgewählt hatte.
Konzert im Dampflokwerk Meininger Hofkapelle unter Volldampf
Erik Hande 13.07.2026 - 12:00 Uhr