Volldampf für die Musik hieß es am Samstag und Sonntag: An beiden Abenden gastierte die Meininger Hofkapelle des Staatstheaters in den Werkhallen der DB Fahrzeuginstandhaltung – dem Dampflokwerk. Den musikalischen Auftakt hatte Generalmusikdirektor Killian Farrell rasant gestaltet: Short ride in a fast maschine. Kurze Fahrt in einer schnellen Maschine, lautet die Komposition des Amerikaners John Adams übersetzt, die Dirigent Farrell für das Konzert ausgewählt hatte.