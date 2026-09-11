Das dritte Aufmucken-Festival in Ilmenau Mitte August ist mittlerweile Geschichte – und doch noch nicht so ganz aus der Stadt verschwunden. Denn eine auf der Festivalbühne dargebotene Liedzeile der Berliner Rap-Gruppe TZK polarisiert noch immer. Rückblick: Gleich im ersten Titel äußern die Musiker den Wunsch, Friedrich Merz, Björn Höcke und Til Schweiger sollten „Bordsteinfressen“. Der Begriff bezeichnet eine besonders brutale Gewalttat, bei der das Gesicht oder der Mund eines Opfers auf einen Bordstein gedrückt und anschließend von hinten gegen den Nacken getreten wird.