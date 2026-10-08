Jeder kennt den „Messias“ von Georg Friedrich Händel. Zumindest das große „Halleluja“ als Schlusschor des zweiten Teils des englischen Oratoriums, in dem der Londoner Komponist seine Liebe zur Oper mit der damals aufkommenden Mode der Oratorien in Einklang bringt. Wie Pfarrer Johannes Heinrich als stolzer Vater in seiner Begrüßungsansprache mitteilte, hatte bereits sein zweieinhalbjähriger Sohn am Morgen „Lulja“ gekräht und dabei tatsächlich die Musik des Konzerts am Tag der Deutschen Einheit in St. Peter vor einem großen Publikum vorweggenommen.