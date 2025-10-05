Wunderbare Harfenklänge und spannend erzählte Geschichten vom einzigartigen Zupfinstrument der irischen Kelten, das eine 4000-jährige Geschichte hat, erlebten etwa vier Dutzend Konzertgäste in der Liebensteiner Johanniskirche. Harfinistin und Ensembleleiterin der aus Gotha kommenden Instrumental- und Gesangsgruppe „Planxty & Friends“, Luise Auerbach, unternahm eine Reise jahrhunderteweit zurück in die Geschichte Irlands. Als die irischen Kelten, die sich sehr viel später auch in unserem Landstrich niederließen, ihre bis heute auf der grünen Insel existierenden Steinkreise als astronomischen Kalender zur Götterverehrung errichteten, war die Harfe ihr stetiges Begleitinstrument. Die überlieferte, aber auch neuere Musik der gezupften Harfensaiten bleibt unvergänglich. Bis heute hat der Harfenklang, den die Zuhörer in der Kirche, von weiteren Instrumenten begleitet, erlebten nichts vor seiner Faszination und seiner Mystik verloren.