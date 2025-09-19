Vergangenes Wochenende wurde die Stadtkirche St. Michael in Gehren zum Klangraum voller Emotionen. „Project unplugged“ lud bereits zum siebten Mal zu einem Abend ein, der mit handgemachter Musik, Gänsehautmomenten und viel Charme das Publikum begeisterte – pur, nah und unverfälscht. Viele Stammgäste lassen sich die Veranstaltung, die immer am Vorabend des Denkmaltags stattfindet, nicht entgehen. Vielleicht auch, um zu sehen, wie sich das Gotteshaus entwickelt: Der Förderverein Schinkel Normalkirche sorgt seit geraumer Zeit mit dieser Benefizkonzert-Reihe und anderen Events für Aufmerksamkeit für das besondere Bauwerk und generiert damit auch Mittel für die Fortführung seiner Idee einer vielseitigen Kulturkirche.