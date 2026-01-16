Konzert: Für Frieden, Menschlichkeit und Hoffnung

Giora Feidman und Majid Montazer konzertieren im März in der Neustadter Stadtkirche. Karten sind schon jetzt im Vorverkauf erhältlich.
Mit seinem neuen Konzertprogramm „For a Better World” sendet der weltberühmte Klarinettist Giora Feidman gemeinsam mit dem iranischen Komponisten Majid Montazer erneut ein leidenschaftliches Plädoyer für Frieden, Menschlichkeit und Hoffnung in die Welt. Mehr als 250.000 Konzertbesucher haben die bisherigen Programme „Friendship” und „Revolution of Love” erlebt. „Er schreibt. Ich spiele. Das ist unsere Mission“, so bringt es Giora Feidman auf den Punkt. Montazers Kompositionen verbinden klassische Strukturen mit persischen Klangfarben, spiritueller Tiefe und kultureller Offenheit – ein Klangkosmos, wie geschaffen für Feidmans Klarinette.
Am 21. März ist Feidman ab 20 Uhr in der Stadtkirche St. Georg in Neustadt bei Coburg zu erleben. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Neuen Presse, Tel. (09561) 850170, bzw. im Netz unter www.lesershop-online.de.