Konzert: Für Frieden, Menschlichkeit und Hoffnung

Mit seinem neuen Konzertprogramm „For a Better World” sendet der weltberühmte Klarinettist Giora Feidman gemeinsam mit dem iranischen Komponisten Majid Montazer erneut ein leidenschaftliches Plädoyer für Frieden, Menschlichkeit und Hoffnung in die Welt. Mehr als 250.000 Konzertbesucher haben die bisherigen Programme „Friendship” und „Revolution of Love” erlebt. „Er schreibt. Ich spiele. Das ist unsere Mission“, so bringt es Giora Feidman auf den Punkt. Montazers Kompositionen verbinden klassische Strukturen mit persischen Klangfarben, spiritueller Tiefe und kultureller Offenheit – ein Klangkosmos, wie geschaffen für Feidmans Klarinette.