Das Frühlingskonzert der Sonneberger Musikschule ist immer einen Besuch wert. Jedes Konzert ist anders und vor allem anders schön. Diesmal hat sich Schuldirektorin Petra Adelbert mit ihrem Team für die Dramaturgie und Programmgestaltung etwas ganz Neues einfallen lassen. Da die Jazzband von Hartmut Martin mit ihren Blechbläsern bisher in ihren einzelnen Gruppen nur wenig zur Geltung kam, spielte sie mit ihren Vokalsolistinnen bereits vor dem eigentlichen Konzert und während der Pause im kleinen Saal des Gesellschaftshauses am laufenden Band. Sodass sich die zahlreichen Besucher genüsslich an Pop, Rock und Swing erfreuen konnten.