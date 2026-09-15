Wer in der beginnenden Dämmerung am vergangenen Samstagabend den Weg in den Altensteiner Park fand, durfte ein besonderes Erlebnis genießen: Bereits von Weitem erfüllten sphärische Klänge die Luft, während das Schloss in stimmungsvolles Licht getaucht wurde. Die Sängerin Janine Sauer begrüßte gemeinsam mit ihrer Band das Publikum zu „Life in Spheres“ – einem Open-Air-Konzert, das durch Atmosphäre und musikalische Vielfalt begeisterte.