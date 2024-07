Einen facettenreichen Abend voller Klassiker aus der Musikgeschichte des Swing, Funk und Pop konnten Besucher am Freitagabend im Audimax der Technischen Universität in Ilmenau erleben. Der Second Unit Jazz ist es gelungen, das Publikum zum Abschluss des Sommersemesters restlos zu begeisterten. Mit bekannten Titeln wie „My heart will go on“ von Céline Dion, „Overjoyed“ von Stevie Wonder und „What a feeling“ aus dem Film „Flashdance“ sowie mitreißenden Posaunen-, Saxofon- oder Trompetenklängen ist es der akademischen Big Band gelungen, die Zuhörer für sich zu gewinnen. Auch die humorvollen Moderationsbeiträge des musikalischen Leiters Tim Jäkel trugen zur ausgelassenen Stimmung im Hörsaal, der sich kurzerhand in einen Konzertsaal verwandelte, bei.