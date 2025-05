Zehn Muttertagskonzerte am Stück hat Monika Martin gerade absolviert. Das Beste komme zuletzt, sagt sie mit ihrem österreichischen Charme. Und das sei eben der Auftritt hier in Meiningen. „In Suhl war ich schon öfters, in Meiningen noch nie – das muss sich unbedingt ändern! Ich werde wiederkommen – bei so einem freundlichen Publikum!“ Nicht erst bei solchen Komplimenten, eigentlich bereits bei ihren ersten Titeln hatte sie das Publikum für sich eingenommen. „Wir kennen uns ja noch nicht persönlich, aber sicher aus dem Fernsehen“, sagt sie. Und konnte sicher sein mit dieser Annahme. Warum sonst wären im Saal bereits bei ihrem Gang auf die Bühne alle aufgestanden. Standing Ovation also nicht erst am Schluss dieser zweieinhalb Stunden Eintauchen in eine heile Welt. „Darf ich Du sagen?“, fragt sie in den Saal, und „schön, dass ihr alle da seid!“ Und schon wurde nicht nur im Takt mitgeklatscht – die Besucher hakten sich unter und schunkelten mit.