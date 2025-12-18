Kein weihnachtlicher Schnickschnack, keine Kerzen, Kugeln und Krippenspiel. Und doch ein weihnachtliches Konzert. Eins, bei dem sich die Musiker mit ihren Instrumenten selbst genug sind und das viel über irische Begebenheiten, Bräuche und Umstände in der Weihnachtszeit erzählt. Die das besorgt, ist die Seldom Sober Company, also die selten nüchterne Gesellschaft. Und sie tut es nun endlich auch im Suhler Congress Centrum. Im restlos ausverkauften Simson-Saal. Dass den ungefähr zur Hälfte Zellaer und Mehliser füllen, verwundert nicht wirklich. Schließlich ist Frontman Nico Schneider, der die Company vor 23 Jahren mit Michael Proschek gründete, ein Zella-Mehliser Gewächs, der bei all seinem musikalischen Können und den Erfolgen erst der Junge und später der Mann von nebenan geblieben ist. Ein Typ mit Bodenhaftung eben. Einer, der nicht nur Banjo, schottischen Dudelsack, Gitarre, Waldzither beherrscht, sondern auch ein feines, humoriges Entertainment. Das spricht nicht nur Zella-Mehliser und deren Eigenheiten an, die aber ganz besonders. Auch eine Art der Heimatliebe, die sich – so scheint es – bis nach Irland und Schottland ausgebreitet hat. Lieder von dort, die mitunter irgendwann im 16. Jahrhundert ersonnen wurden, füllen längst das Repertoire der Band. Und Konzertabende. So wie jenes am Mittwoch im CCS. Herzerwärmende Balladen, Liebeslieder, Weihnachtsklassiker von der Grünen Insel – auch damit kommt die Band, die man sonst eher heftiger und deftiger kennt, an. Von der ersten bis zur letzten Minute.