﻿Sängerinnen und Sänger aus den Kirchenchören der Kirchenkreise Bad Salzungen-Dermbach und Schmalkalden kamen einer Medieninformation zufolge Anfang November im Gemeindehaus Fambach zu einem „intensiven Probentag“ zusammen. Ihr gemeinsames Ziel sei die bevorstehende Projektaufführung von Georg Friedrich Händels berühmtem Oratorium „Der Messias“ am 12. Dezember in der Friedenskirche Bad Liebenstein. Der Probentag bot laut Pressemitteilung die Gelegenheit, „in der Arbeit an dem herausfordernden Werk einen großen Schritt weiterzukommen, denn das Projekt biegt langsam auf die Zielgerade ein“.