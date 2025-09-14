Konzert: Belgiens Premier besucht Shani-Auftritt - Merz lobt

Essen - Wenige Tage nach der Ausladung des Dirigenten Lahav Shani von einem belgischen Festival hat Belgiens Premierminister Bart De Wever einen Auftritt des Israelis in Essen besucht. Der Politiker reiste zusammen mit dem deutschen Botschafter in Belgien, Martin Kotthaus, zu dem Konzert im Ruhrgebiet. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) dankte dem Belgier daraufhin für das "Zeichen der Solidarität", das er gesetzt habe. "Wir dürfen diesem blanken Antisemitismus keinen Platz geben", schrieb Merz auf der Plattform X.