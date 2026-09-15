Konzert: Bayrische Volksmusik im Konservatorium

Die Musikgruppe „Die Zupfis“ gastiert mit einem Bayrischen Abend im Max-Reger-Konservatorium in Meiningen.
Traditionelle Volksmusik, Mundartlieder und heitere Texte stehen beim Bayrischen Abend im Max-Reger-Konservatorium auf dem Programm.
Die Musikgruppe „Die Zupfis“ gastiert mit einem Bayrischen Abend im Max-Reger-Konservatorium in Meiningen.
Nach der Werbung weiterlesen
Die Musikerinnen und Musiker aus Walderbach im Bayerischen Wald präsentieren traditionelle bayrische Volksmusik sowie Lieder im bayrischen Dialekt.
Die Gruppe besteht aus Tischharfenspielerinnen und Tischharfenspielern sowie einer Gitarristin. Seit sieben Jahren treffen sich die Mitglieder regelmäßig zum gemeinsamen Musizieren.
Zum Programm gehören unter anderem Stücke der Aschauer Komponistin Kathi Stimmer-Salzeder und von Liselotte Blimm. Ergänzt wird der Abend durch Texte von Alois Hammerer.
Die Veranstaltung beginnt am Samstag, 19. September, um 17 Uhr im Max-Reger-Konservatorium in Meiningen.