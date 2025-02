Konzert: Barocker Glanz in Schalkau

Unter anderem erklingen am Sonntag Sonaten, Sarabande und Variationen, Arien, Ouvertüre in g-Moll, das berühmte Largo, die Rinaldo-Arie und Ausschnitte aus dem berühmten „Messias“, der als musikalisches Testament Händels gelten darf. Mirjam Meinhold musiziert auf der Altblockflöte und singt (als Mitglied des Opernensembles des Deutschen Nationaltheaters Weimar) Sopran. Wieland Meinhold, Universitätsorganist aus Weimar, ist am Sonntag am Klavier und der Ahlborn-Orgel zu hören. Am Ende wird eine von Herzen kommende, großzügige Spende erbeten, heißt es in der Ankündigung der Kirchgemeinde Schalkau.