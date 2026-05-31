„Fuchs tot“, „Sau tot“ oder „Halali“ – zumindest dort, wo Traditionen hochgehalten werden, geht es bei der Jagd auch musikalisch zu. Weswegen ein Jäger, der etwas auf sich hält, ein Horn blasen können sollte. Oder ein professioneller Jagdhornbläser eben auch eine Wildsau erlegen und ausweiden. Klingt martialisch und scheint irgendwie nicht zur Harmonie der Noten zu passen – hat aber eine lange Tradition. Wie sonst sollte man sich einst ohne Handy bei der Jagd verständigen können?