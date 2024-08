Weltstadtfeeling in Arnstadt. Am Samstag, 3. August, spielt die US-amerikanische Band „The Infamous HER“ in der Kulturkneipe Kulisse. Organisiert hat das Konzert der Stadtkern Verein. „New York Citys unüberschaubarer kultureller Schmelztiegel spiegelt sich in dem musikalischen Mix von ‚The Infamous HER‘ wider. In ihrer Musik vereinen sie Elemente aus Hip-Hop, Rock, Latin Music, Blues und vielem mehr, wodurch sie einen unverwechselbaren Sound kreieren, der sowohl die Vergangenheit als auch die Gegenwart dieser dynamischen Metropole einfängt“, heißt es in der Ankündigung.