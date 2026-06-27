Die Stadt Hildburghausen will die Entwicklung des Radverkehrs künftig auf eine fundierte Grundlage stellen. Der Stadtrat hat am Donnerstagabend beschlossen, ein Ingenieurbüro mit der Erstellung eines kommunalen Radverkehrskonzeptes zu beauftragen. Gleichzeitig soll ein Antrag auf Bundesförderung gestellt werden.Wie Dominik Schleußinger vom städtischen Bauamt erläuterte, verfügt die Stadt bislang über keine eigene Radverkehrskonzeption. Mit dem Konzept solle zunächst ermittelt werden, an welchen Stellen neue Radwege sinnvoll und realisierbar seien. Ziel sei es, eine belastbare Grundlage für die künftige Entwicklung des Radverkehrs zu schaffen. Die Ergebnisse sollen künftig auch bei anderen Straßenbauprojekten – etwa in der Bahnhofstraße – berücksichtigt werden. Betrachtet werden sowohl der Alltagsradverkehr als auch touristische Radverbindungen.