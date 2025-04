Wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hatte das Auswärtige Amt empfohlen, staatliche Vertreter Russlands nicht zum Gedenken an das Kriegsende vor 80 Jahren einzuladen. Der BSW-Politiker übte daran scharfe Kritik. "Für mich steckt da ein Stück weit Revisionismus dahinter", sagte Ernst. "Es wird per se alles verdammt, was russisch ist. Für mich gehört das zu Kriegsvorbereitungen gegen Russland. Dagegen wehre ich mit allem, was ich habe." Einige sähen den 8. Mai nicht als Befreiung vom Faschismus, sondern als Niederlage. "Diese Niederlage soll jetzt im Nachhinein relativiert werden."