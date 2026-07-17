Kontroverse nach Baby-News Kritik an Spahn wegen Leihmutterschaft im Ausland

Die frauenpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, Kathrin Gebel, sagte dem RND, politische Maßstäbe sollten auch dann gelten, wenn das eigene Leben betroffen ist. Auch innerhalb der Union gibt es kritische Stimmen - die CDU hatte auf ihrem Bundesparteitag im Februar beschlossen, dass sie am Verbot von Leihmutterschaften festhält. Der Vorsitzende der Senioren-Union, Hubert Hüppe, sagte dem "Focus": "Die Leihmutterschaft ist zu Recht in Deutschland verboten. Es ist nicht gut, wenn sich Politiker mit Macht und Geld darüber hinwegsetzen." Beim "Spiegel" zeigte Hüppe sich "persönlich geschockt".