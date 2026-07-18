Kontroverse nach Baby-News Ein "echter Skandal" – Kritik der Kirchen an Spahn

Rücktrittsforderungen aus der CDU

Aus der eigenen Partei gab es bereits am Freitag erste Rücktrittsforderungen gegen Spahn. "Jens Spahn ist als Vorsitzender der Unionsfraktion nicht mehr tragbar und muss zurücktreten", sagte Mecklenburg-Vorpommerns CDU-Chef Daniel Peters der "Bild". Spahn selbst legte die Entscheidung über seine politische Zukunft im Amt in die Hand der Abgeordneten von CDU und CSU. "Ich werde die Frage, wie es weitergeht, mit der Fraktion natürlich erörtern, wenn wir uns im September wiedersehen", sagte er der "Bild". Auf einen möglichen Rücktritt angesprochen, sagte Spahn im Podcast "Ronzheimer": "Am Ende kann ja nur die Fraktion darüber entscheiden, wie es weitergeht."