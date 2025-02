Spektakuläre Bilder am Februarhimmel, die an Szenen einer Luftschlacht mit einem abgeschossenen Nachtjäger erinnern: Am frühen Morgen ist wohl ein unbekanntes Flugobjekt zu Boden gegangen, das einen Feuerschweif hinter sich herzog. Der Moment war sowohl von Erfurt als auch von Coburg aus zu beobachten.