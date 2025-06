In Sachsen nahmen rund 100 Einsatzkräfte des Hauptzollamtes Dresden acht Baustellen in Dresden, Leipzig sowie in Ost- und Nordsachsen unter die Lupe. Dabei wurden mehr als 260 Beschäftigte von 60 Firmen zu ihren Arbeitsverhältnissen befragt. In Thüringen und Südwestsachsen kontrollierten 119 Zöllnerinnen und Zöllner 28 Baustellen – 14 in Thüringen und 14 in Südwestsachsen. Dort wurden insgesamt 615 Beschäftigte überprüft, davon 455 in Thüringen und 160 in Südwestsachsen.