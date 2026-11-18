Erfurt (dpa/th) - Die Thüringer Lebensmittelkontrolleure haben im vergangenen Jahr Verstöße in 6.159 Betrieben festgestellt. Das entspricht rund 55 Prozent der kontrollierten Betriebe, wie das Sozialministerium bei der Vorstellung des Jahresberichts der amtlichen Lebensmittelüberwachung mitteilte. Im Vergleich zu den Vorjahren stieg die Zahl deutlich an, was laut Ministerium aber vor allem auf eine veränderte statistische Auswertung zurückzuführen sei. Bislang seien lediglich Mängel erfasst worden, die eine formelle Maßnahme nach sich zogen. Seit 2025 würden nun alle festgestellten Mängel erfasst - auch geringfügige, wie zum Beispiel ein verschmutztes Handtuch.