Kontrollen: Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung - Zoll ermittelt

40 Hinweise auf Unregelmäßigkeiten in Thüringen und Südwestsachsen

Beamte des Hauptzollamtes Erfurt stellten am selben Tag bei Kontrollen in Thüringen und Südwestsachsen 40 Fälle mit Hinweisen auf mögliche Unregelmäßigkeiten fest. Dabei geht es den Angaben zufolge in 20 Fällen um Verstöße gegen den Mindestlohn, in zwei um die illegale Beschäftigung von Ausländern und bei 18 weiteren um Dinge wie etwa das Nichtmitführen von Ausweispapieren. 220 Beschäftigte waren zu ihren Arbeitsverhältnissen befragt worden.