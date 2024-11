Kontrollen im Grenzgebiet: Bundespolizei stoppt Einreisende mit illegalen Böllern

Selb (dpa/lby) - Mehrere Menschen mit illegalen Böllern hat die Bundespolizei im Grenzgebiet zwischen Oberfranken und Tschechien aufgegriffen. Zwei 15-Jährige trugen mehr als 200 Feuerwerkskörper, für die sie eine Einfuhrgenehmigung gebraucht hätten, in Rucksäcken mit, wie die Bundespolizei in Selb (Landkreis Wunsiedel) mitteilte. Beamte griffen sie demnach am Bahnhof Marktredwitz auf. Zuvor waren die Jugendlichen aus einem Zug gestiegen, der aus Tschechien kam.