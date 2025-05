Waldsassen (dpa/lby) - Für stärkere Grenzkontrollen setzt die Bundespolizei in Bayern auch auf spontan per Helikopter besetzte Kontrollpunkte. Die sogenannte Hubschrauber-Sprungfahndung solle vor allem bei der Kontrolle kleinerer Grenzübergänge wie in der Oberpfalz an der Bundesstraße 299 bei Waldsassen (Landkreis Tirschenreuth) helfen, sagte ein Sprecher.