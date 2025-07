Kontrollen an deutscher Grenze: Polens Präsident begnadigt Chef von Bürgerwehren

Rechte Freiwillige suchen an Grenze nach Migranten

Im politischen Polen wurde der Schritt des scheidenden nationalkonservativen Staatschefs aber auch als Unterstützung für Bakiewicz' derzeitiges Agieren verstanden. Freiwillige seiner "Bewegung zur Verteidigung der Grenzen" hatten an der Grenze auf eigene Faust nach Migranten aus Deutschland gesucht, bevor der polnische Grenzschutz am 7. Juli wieder eigene Kontrollen einführte. Seitdem hält sich die rechte Bürgerwehr zurück, ist aber weiter präsent. Rechte Aktivisten hatten das Gerücht verbreitet, deutsche Beamte transportierten Asylbewerber, die sich vorher nicht in Polen aufgehalten haben, ins Nachbarland.