Kontrolle: Polizei stoppt Mann mit vermeintlicher Waffe

Neustadt bei Coburg (dpa/lby) - Eine vermeintliche Waffe in einem Beutel hat sich als Regenschirm entpuppt. Die Polizei habe deshalb einen Mann kontrolliert, gegen den ermittelt werde, aber nicht wegen der irrtümlich angenommen Waffe.
Eine Frau teilt mit, sie habe einen Mann mit einer Waffe in einem Beutel gesehen. Gegen den Mann wird ermittelt, aber nicht wegen des vermeintlich gefährlichen Gegenstands.
Neustadt bei Coburg (dpa/lby) - Eine vermeintliche Waffe in einem Beutel hat sich als Regenschirm entpuppt. Die Polizei habe deshalb einen Mann kontrolliert, gegen den ermittelt werde, aber nicht wegen der irrtümlich angenommen Waffe.
Nach der Werbung weiterlesen
Eine 39-Jährige rief demnach am Freitag die Polizei, weil sie einen Mann in Neustadt bei Coburg (Landkreis Coburg) sah, der in einem Beutel nach ihrer Annahme ein Schwert mit sich trug. Die Polizei kontrollierte den 43-Jährigen. Bei dem verdächtigen Gegenstand handelte es sich den Angaben zufolge um einen Regenschirm, dessen Griff dem eines Schwertes ähnelte.
Bei der Kontrolle habe die Polizei festgestellt, dass der Mann unerlaubt ein verschreibungspflichtiges betäubungsmittelhaltiges Medikament bei sich gehabt habe. Die Polizei ermittele wegen des Verdachts eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz. Das Arzneimittel wurde den Angaben zufolge sichergestellt, den Regenschirm durfte der Mann behalten.