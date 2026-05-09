Kontrolle: Polizei stoppt Mann mit vermeintlicher Waffe

Eine 39-Jährige rief demnach am Freitag die Polizei, weil sie einen Mann in Neustadt bei Coburg (Landkreis Coburg) sah, der in einem Beutel nach ihrer Annahme ein Schwert mit sich trug. Die Polizei kontrollierte den 43-Jährigen. Bei dem verdächtigen Gegenstand handelte es sich den Angaben zufolge um einen Regenschirm, dessen Griff dem eines Schwertes ähnelte.