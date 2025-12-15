Die Beamten bemerkten gleich einen heftigen Alkoholgeruch, als sie die Frau anhielten. Diese war auch noch mit einem dreijährigen Kind im Fahrzeug unterwegs. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von immerhin mehr als 2,2 Promille. Eine gültige Fahrerlaubnis besaß die Dame auch nicht. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt und sie musste zur Blutentnahme ins Klinikum. Was in der Zwischenzeit mit dem Kind passierte, ist nicht bekannt. Die 30-Jährige erwartet jetzt allerdings eine Anzeige.