Am späten Samstagabend waren Beamte der Meininger Polizei auf ihrer gewöhnlichen abendlichen Streifenfahrt im Stadtgebiet unterwegs. In der Leipziger Straße fiel den Ordnungshütern plötzlich eine Gruppe von drei Mopedfahrern in der Dunkelheit auf. Der Grund für das polizeiliche Interesse war zunächst ein relativ banaler Umstand an einem der Fahrzeuge. Die Einsatzkräfte bemerkten sofort, dass an einem der Zweiräder das Rücklicht nicht funktionierte und planten dementsprechend eine Kontrolle.